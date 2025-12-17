ОУ „Шандор Петьофи“ отвори вратите си към магията на знанието, традициите и детските мечти

Денят на отворените врати в ОУ „Шандор Петьофи“ се превърна в истински празник – празник на детството, творчеството и споделените емоции. Бъдещите първокласници и техните родители прекрачиха училищния праг и още с първите стъпки усетиха, че това не е просто училище, а място, в което децата растат щастливи, уверени и обичани.

Празничната програма започна с вълнуваща Коледна работилница „Напълни чувала на Дядо Коледа“, в която малките гости се включиха с огромен ентусиазъм. Щафетните игри изпълниха салона със смях, радост и състезателен дух, а всяко дете се почувства част от истинско коледно приключение.

В кабинетите по информационни технологии бъдещите ученици направиха първите си смели стъпки в дигиталния свят, като изработиха коледни дигитални картички – цветни, оригинални и създадени с много въображение. Така децата видяха, че ученето може да бъде интересно, модерно и забавно.

Истинска музикална приказка очакваше малките гости в кабинета по музика. Там те преживяха магията на звуците, песните и ритъма, потапяйки се в свят, в който музиката разказва истории и събужда емоции.

Празничният ден беше обогатен и от значимото събитие „Заедно на празничната софра“ – Празник на изкуствата и науката, реализиран по проект „Заедно можем“. Учениците от ОУ „Шандор Петьофи“, заедно с децата от детска градина „Слънце“ и детска градина „Вихрогонче“, представиха богатството на българския, турския и ромския етнос. Те разказаха за традициите, обичаите, празничната трапеза и ястията на трите общности, облечени в автентични традиционни облекла. Кулинарната изложба се превърна в пъстра картина на културното многообразие и взаимното уважение.

Кулминацията на този незабравим ден бе Коледният звезден спектакъл, който изпълни училището с блясък, вълнение и празнична магия. Песни, танци, балет и сценични изпълнения превърнаха вечерта в истинско изживяване за деца и родители. Специалната поява на Дядо Коледа, Снежанка и елфите донесе радост, усмивки и искрящи детски очи, а аплодисментите дълго огласяха залата.

Денят на отворените врати в ОУ „Шандор Петьофи“ показа, че това е училище, в което знанието върви ръка за ръка с творчеството, традициите и човешките ценности. Училище, в което всяко дете е важно, подкрепяно и насърчавано да развива своите таланти.

ОУ „Шандор Петьофи“ не просто отваря врати – то отваря сърца и пътища към бъдещето. И всеки родител, който търси място, където детето му да расте уверено, щастливо и вдъхновено, ще го открие именно тук.