От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

3 °C

ОУ „Шандор Петьофи“ отвори вратите си към магията на знанието, традициите и детските мечти

Изображение 1 от 21
Покажи в галерия

    Денят на отворените врати в ОУ „Шандор Петьофи“ се превърна в истински празник – празник на детството, творчеството и споделените емоции. Бъдещите първокласници и техните родители прекрачиха училищния праг и още с първите стъпки усетиха, че това не е просто училище, а място, в което децата растат щастливи, уверени и обичани.

    Празничната програма започна с вълнуваща Коледна работилница „Напълни чувала на Дядо Коледа“, в която малките гости се включиха с огромен ентусиазъм. Щафетните игри изпълниха салона със смях, радост и състезателен дух, а всяко дете се почувства част от истинско коледно приключение.

    В кабинетите по информационни технологии бъдещите ученици направиха първите си смели стъпки в дигиталния свят, като изработиха коледни дигитални картички – цветни, оригинални и създадени с много въображение. Така децата видяха, че ученето може да бъде интересно, модерно и забавно.

    Истинска музикална приказка очакваше малките гости в кабинета по музика. Там те преживяха магията на звуците, песните и ритъма, потапяйки се в свят, в който музиката разказва истории и събужда емоции.

    Празничният ден беше обогатен и от значимото събитие „Заедно на празничната софра“ – Празник на изкуствата и науката, реализиран по проект „Заедно можем“. Учениците от ОУ „Шандор Петьофи“, заедно с децата от детска градина „Слънце“ и детска градина „Вихрогонче“, представиха богатството на българския, турския и ромския етнос. Те разказаха за традициите, обичаите, празничната трапеза и ястията на трите общности, облечени в автентични традиционни облекла. Кулинарната изложба се превърна в пъстра картина на културното многообразие и взаимното уважение.

    Кулминацията на този незабравим ден бе Коледният звезден спектакъл, който изпълни училището с блясък, вълнение и празнична магия. Песни, танци, балет и сценични изпълнения превърнаха вечерта в истинско изживяване за деца и родители. Специалната поява на Дядо Коледа, Снежанка и елфите донесе радост, усмивки и искрящи детски очи, а аплодисментите дълго огласяха залата.

    Денят на отворените врати в ОУ „Шандор Петьофи“ показа, че това е училище, в което знанието върви ръка за ръка с творчеството, традициите и човешките ценности. Училище, в което всяко дете е важно, подкрепяно и насърчавано да развива своите таланти.

    ОУ „Шандор Петьофи“ не просто отваря врати – то отваря сърца и пътища към бъдещето. И всеки родител, който търси място, където детето му да расте уверено, щастливо и вдъхновено, ще го открие именно тук.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Дядо Коледа и две Снежанки на базара в ОУ „Любен Каравелов“ в подкрепа лечението на учителка
    Дядо Коледа и две Снежанки на базара в ОУ „Любен Каравелов“ в подкрепа лечението на учителка
    преди 1 час
    Млади художници от „Колорит“ с престижни награди от национален конкурс
    Млади художници от „Колорит“ с престижни награди от национален конкурс
    преди 2 часа
    22-годишен остава в ареста за опит за контрабанда на марихуана за близо 300 000 лева
    22-годишен остава в ареста за опит за контрабанда на марихуана за близо 300 000 лева
    преди 2 часа
    Въведоха сериозни промени при определяне на най-добрите спортисти на Хасково
    Въведоха сериозни промени при определяне на най-добрите спортисти на Хасково
    преди 4 часа
    ВиК-Хасково: Мокрите кърпички запушват канализациите. Безводие в Любимец заради авария
    ВиК-Хасково: Мокрите кърпички запушват канализациите. Безводие в Любимец заради авария
    преди 7 часа
    5 титли и още 14 отличия завоюваха каратистите на „Торнадо“ на Купа „Берое“
    5 титли и още 14 отличия завоюваха каратистите на „Торнадо“ на Купа „Берое“
    преди 7 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Adele & Sting – We Don’t Talk About It

    Случаен виц

    Дядо Коледа и две Снежанки на базара в ОУ „Любен Каравелов“ в подкрепа лечението на учителка

    Петелът може и добре да кукурига, но все пак кокошката снася яйцата. - Маргарет Тачър

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Овчарска салата
    Овчарска салата

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини