Дядо Коледа и две Снежанки на базара в ОУ „Любен Каравелов“ в подкрепа лечението на учителка

    Благотворителен коледен базар бе организиран в хасковското Основно училище „Любен Каравелов“. За атракция на празника дойде Дядо Коледа, придружаван от две Снежанки.

    В коридора на школото бяха позиционирани маси, отрупани със сувенири, коледни играчки и декорации. Някои от тях са осигурени от деца и родители, други са изработени от възпитаници на училището и учителите им от Целодневна организация на учебния ден.

    Официален старт на базара даде директорът на училището д.ф.н. Георги Джумайов. Той благодари на децата, родителите и учителите, които са участвали за реализиране на благотворителната кауза. Инициативата има за цел да подпомогне лечението на 35-годишната Пламена Любенова – учител, майка и съпруга от Димитровград. Жената страда от множествена склероза – автоимунно заболяване, което бавно прогресира и може да доведе до тежка инвалидизация. Пламена има един реален шанс да спре прогресирането на болестта – лечение с трансплантация на стволови клетки, което се провежда в института „Пирогов“ в Москва. Тя има насрочена дата за прием на 02.03.2026 г., и времето ѝ е ограничено, за да събере нужните 53 000 евро, които са непосилни за нея.

    „Надяваме се да се случи чудо и колежката да се възстанови максимално бързо“, каза Георги Джумайов.

    Голяма част от красивите изделия бяха изкупени още в първите минути след откриването на базара в хасковското училище.

