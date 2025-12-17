От х:

5 титли и още 14 отличия завоюваха каратистите на „Торнадо“ на Купа „Берое“

    Успешно завърши състезателната година за хасковския клуб по карате „Торнадо“. В рамките на турнира за Купа „Берое“ хасковските каратисти спечелиха 19 медала, от които 5 златни, 6 сребърни и 8 бронзови.

    В дисциплината Макевара при най-малките момчета Джан Мюрхан спечели златен медал. В своите възрасти и категории с втори места са Елиса Исмаил и Белослава Гочева. Бронзови медалисти са Силвия Арсова и Симеон Арсов.

    На Ката титли завоюваха Ангел Ангов и Виктория Недева. С втори места са Денис Джуменов, Илина Костова и Симеон Арсов. А на трета позиция се класираха Виктория Недева, Илина Костова и Росен Йовчев.

    На Кумите Ангел Ангов спечели още една титла при мъжете. Златен медалист е и Георги Георчев. На второ място завърши Мартин Маринов. Бронзови медалисти в своите възрасти и категории са Камелия Трендафилова, Росен Йовчев и Светослав Бечев.

    Източник: Haskovo.NET

    ВиК-Хасково: Мокрите кърпички запушват канализациите. Безводие в Любимец заради авария
    Водач се заби в дърво при опит да избегне изскочил на пътя елен
    Хванаха пловдивчанка с 3960 къса контрабандни цигари
    Облачно и мъгливо над Хасковска област
    Ученички от Езиковата гимназия в Хасково с първо и второ място в Национален конкурс по приложно изкуство
    НАП и КЗП са извършили 564 проверки в търговски вериги и магазини за два месеца
