5 титли и още 14 отличия завоюваха каратистите на „Торнадо“ на Купа „Берое“

Успешно завърши състезателната година за хасковския клуб по карате „Торнадо“. В рамките на турнира за Купа „Берое“ хасковските каратисти спечелиха 19 медала, от които 5 златни, 6 сребърни и 8 бронзови.

В дисциплината Макевара при най-малките момчета Джан Мюрхан спечели златен медал. В своите възрасти и категории с втори места са Елиса Исмаил и Белослава Гочева. Бронзови медалисти са Силвия Арсова и Симеон Арсов.

На Ката титли завоюваха Ангел Ангов и Виктория Недева. С втори места са Денис Джуменов, Илина Костова и Симеон Арсов. А на трета позиция се класираха Виктория Недева, Илина Костова и Росен Йовчев.

На Кумите Ангел Ангов спечели още една титла при мъжете. Златен медалист е и Георги Георчев. На второ място завърши Мартин Маринов. Бронзови медалисти в своите възрасти и категории са Камелия Трендафилова, Росен Йовчев и Светослав Бечев.