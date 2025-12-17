От х:

Млади художници от „Колорит“ с престижни награди от национален конкурс

    Възпитаници на хасковската школа „Колорит“ с ръководител Веселина Делчева при читалище „Заря“ спечелиха престижни награди от Националния конкурс „Приложното изкуство в народните обичаи от Коледа до Васильовден“.

    Второкласничката Екатерина Белчева (8 г.) е класирана на първо място в раздел изобразително изкуство в 1 група – от 1 до 4 клас.

    Третокласникът Еймен Ахмед (9 г.) е с поощрителна награда в раздел изобразително изкуство, 1 група – от 1 до 4 клас.

    Седмокласничката Косара Атанасова (13 г.) е на първо място в раздел изобразително изкуство, 2 група – от 5 до 7 клас.

    Дванайсетокласничката Сюзан Жулиянова (18 г.) е на второ място в раздел изобразително изкуство, 3 група – от 8 до 12 клас.

    Конкурсът се провежда всяка година и има за цел да съхрани и популяризира българските народни обичаи, да стимулира интереса на участниците към богатото наследство на народното приложно изкуство и литературно творчество.

    Участват ученици от I до XII клас, разделени в три групи. Проявата се организира от Министерството на образованието и науката.

    Официалното откриване на изложбата и церемонията по награждаването на отличените участници се състоя в Националния дворец на децата в София.

