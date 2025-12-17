От х:

ВиК-Хасково: Мокрите кърпички запушват канализациите. Безводие в Любимец заради авария

Мокрите кърпички не се разграждат в канализацията за отпадни води, съобщиха от ВиК-Хасково. Най-често те са причина за запушване. От водното дружество напомнят да не се изхвърлят мокри кърпи в тоалетната.

Екипи на ВиК – Хасково работят по отстраняване на авария на захранващ водопровод за Любимец. Повредата е извън града на водопровод етернит Ф400. Това е причината за нарушение на водоподаването в града. Очаква се аварията да бъде отстранена до края на деня и водоподаването да бъде възстановено.

Работи се и по водопроводите в селата Карамнци и Конуш, където е възможно временно частично прекъсване на водоподаването.

Източник: Haskovo.NET

Кмета на Димитровград за голямата ВиК авария в неделя 7.11.2022

5 титли и още 14 отличия завоюваха каратистите на „Торнадо" на Купа „Берое"
Водач се заби в дърво при опит да избегне изскочил на пътя елен
Хванаха пловдивчанка с 3960 къса контрабандни цигари
Облачно и мъгливо над Хасковска област
Ученички от Езиковата гимназия в Хасково с първо и второ място в Национален конкурс по приложно изкуство
НАП и КЗП са извършили 564 проверки в търговски вериги и магазини за два месеца
Последни новини