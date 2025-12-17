ВиК-Хасково: Мокрите кърпички запушват канализациите. Безводие в Любимец заради авария

Мокрите кърпички не се разграждат в канализацията за отпадни води, съобщиха от ВиК-Хасково. Най-често те са причина за запушване. От водното дружество напомнят да не се изхвърлят мокри кърпи в тоалетната.

Екипи на ВиК – Хасково работят по отстраняване на авария на захранващ водопровод за Любимец. Повредата е извън града на водопровод етернит Ф400. Това е причината за нарушение на водоподаването в града. Очаква се аварията да бъде отстранена до края на деня и водоподаването да бъде възстановено.

Работи се и по водопроводите в селата Карамнци и Конуш, където е възможно временно частично прекъсване на водоподаването.