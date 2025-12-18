Д-р Драгомир Мирчев на 75 г.: Представи книгата си „В плен на осмото изкуство“

Творецът от Хасково д-р Драгомир Мирчев проведе творческа вечер в Регионалната библиотека „Христо Смирненски“ в родния си град. Надсловът на културното събитие бе „Светът на твореца – съзвучие на слово, картини и музика“. То бе посветено на 75 години от рождението на автора.

Снощи пред публиката в културното средище д-р Мирчев представи десетата си книга „В плен на осмото изкуство“ (уловени фотомигове). В нея авторът разкрива обсебващата си творческа страст – фотографията, на която той е посветил 55 години от живота си. Книгата е изцяло авторска, като всички предишни. Включени са корици, текст, над 320 цветни фотоса от различни жанрове. Голяма част от кадрите са участвали във фотоизложби в България и чужбина и са отличени с национални и международни награди.

„Част от тях са правени в изпълнение на поставени тематични художествени задачи, други по време на различни културни събития като фоторепортажи или откраднати мигове от вечността. Използвани са различни техники и технологии, но винаги с високи изисквания към естетическата стойност в съответствие с моята религия – красотата и любовта“, сподели авторът.

Книгата беше представена от хасковската поетеса Ели Видева. Редактор е хасковският фотограф Славян Костов.

Междувременно беше подготвена импровизирана изложба живопис с нови картини на д-р Мирчев.