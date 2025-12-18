От х:

Ледената пързалка в Хасково отваря врати в петък – 19 декември

Ледената пързалка в Хасково ще посрещне първите любители на кънките в петък – 19 декември, съобщиха от Община Хасково.

Съоръжението, което радва през зимата малки и големи, отново е позиционирано на КСК „Спартак“. Цените за ползване остават непроменени. За децата една сесия с продължителност 1 час е 3 лв., за възрастните – 6 лв., наем на кънки – 3 лв.

Запазват се шест сесии за работа на пързалката – първата е в 10:00 часа, а последната започва в 20:00 часа.

През миналия зимен сезон, ледената пързалка в Хасково е била посетена от близо 9400 човека, от които 8129 са деца.

