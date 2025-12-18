От х:

Откриха високотехнологичен STEM център в СУ „Васил Левски“ Хасково

    Високотехнологичен STEM център беше открит в Средно училище „Васил Левски“ Хасково.

    „Днес поставяме началото на нов етап в развитието на училището, етап на достъп до знания чрез съвременни технологии, практически експерименти и на реални научни приложения“. С тези думи директорът на училището Милена Михайлова приветства гостите, колегите и учениците по време на тържествената церемония по откриване на иновативния STEM център.

    Той е изграден по проект „Изграждане на училищна STEM среда“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Обособен е кабинет и още 6 класни стаи. Създадено е интегрирано учебно пространство от ново поколение, което развива интересите на децата към природните и инженерни науки, технологиите и математиката. Центърът обединява точните науки чрез високотехнологични лаборатории. Тук ще се учат, биология, химия, физика, човекът и природата, информатика и други дисциплини, които насърчават изследване, анализ, творчество и работа в екип. Центърът включва изследователски лаборатории по химия и биология, виртуална учебна среда с 3D модели, принтери.

    „С откриването на STEM центъра от последно поколение, СУ „Васил Левски“ се превръща в едно от най-конкурентните учебни заведения в региона, предлагащи модерна среда за развитие, научни изследвания и нови знания“, коментира кметът на Хасково Станислав Дечев. Той, директорът на училището Милена Михайлова и изпълнителят на обекта Шенол Вели прерязаха лентата на новия научен център заедно с учениците, които още от днес започват занятия в образователната среда на бъдещето.

    Час преди това в СУ „Васил Левски“ се проведе и открит урок „Бъди шампион – в спорта, в училище, в живота“ по инициатива на Фондация „Григор Димитров“.

    Източник: Haskovo.NET

