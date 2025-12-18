От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

6 °C

Наградиха победителите в конкурса за коледни картички и сурвачки в Хасково

Изображение 1 от 17
Покажи в галерия

    С тържествен концерт и награждаване приключи Третият конкурс за ръчно изработени коледни картички и сурвачки под надслов „От Коледа до Васильовден“, организиран от хасковското народно читалище „Пейо Яворов – 1982“.

    В конкурса са участвали 417 ученици от 57 населени места от 19 области на България. Те са изпратили 31 традиционни сурвачки и 386 картички. Сред участниците са деца от хасковските ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ОУ „Любен Каравелов“, СУ „Васил Левски“ и ОУ „Христо Смирненски“.

    Творбите са били оценени от жури, като протоколът от гласуването бе представен от фолклориста и хореограф Васко Димов. „Радостното е, че децата под ръководството на техните родители и учители се стремят да продължат нашите хубави български традиции – изработване на сурвачки и картички, които да бъдат ръчно направени от естествени материали, а не да са купени от магазина“, каза Васко Димов, който е и носител на най-високо звание за Хасково – Почетен гражданин.

    Наградите бяха връчени от секретаря на НЧ „Пейо Яворов“ Росица Димова. Тя отбеляза, че конкурсът се разраства с всяка изминала година и в него участват все повече млади творци.

    Днес бе открита изложба с най-добрите творби. Беше представен концерт с фолклорни изяви на детските състави при читалището.

    Анета Кутелова

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Военнослужещи зарадваха деца от Хасково за Коледа с храни и консумативи
    Военнослужещи зарадваха деца от Хасково за Коледа с храни и консумативи
    преди 30 минути
    Григор Димитров с уроци и послания за СУ „Васил Левски“ как се става шампион
    Григор Димитров с уроци и послания за СУ „Васил Левски“ как се става шампион
    преди 1 час
    Откриха високотехнологичен STEM център в СУ „Васил Левски“ Хасково
    Откриха високотехнологичен STEM център в СУ „Васил Левски“ Хасково
    преди 2 часа
    Нов случай на отровено куче в Хасково
    Нов случай на отровено куче в Хасково
    преди 5 часа
    Много деца и възрастни от Хасково поднесоха цветя за 181 г. от рождението на Капитан Петко войвода
    Много деца и възрастни от Хасково поднесоха цветя за 181 г. от рождението на Капитан Петко войвода
    преди 5 часа
    Първи случай на задържани живи корали в автобус
    Първи случай на задържани живи корали в автобус
    преди 7 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – K.LINA x БРАТЯ АРГИРОВИ - ЗАМИРИСВА НА МОРЕ

    Случаен виц

    Григор Димитров с уроци и послания за СУ „Васил Левски“ как се става шампион
    Военнослужещи зарадваха деца от Хасково за Коледа с храни и консумативи

    Ако не знаеш кое е твоето пристанище, за тебе няма попътен вятър. - Луций Аней Сенека

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Спаначен пудинг
    Спаначен пудинг

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини