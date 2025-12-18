Наградиха победителите в конкурса за коледни картички и сурвачки в Хасково

С тържествен концерт и награждаване приключи Третият конкурс за ръчно изработени коледни картички и сурвачки под надслов „От Коледа до Васильовден“, организиран от хасковското народно читалище „Пейо Яворов – 1982“.

В конкурса са участвали 417 ученици от 57 населени места от 19 области на България. Те са изпратили 31 традиционни сурвачки и 386 картички. Сред участниците са деца от хасковските ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ОУ „Любен Каравелов“, СУ „Васил Левски“ и ОУ „Христо Смирненски“.

Творбите са били оценени от жури, като протоколът от гласуването бе представен от фолклориста и хореограф Васко Димов. „Радостното е, че децата под ръководството на техните родители и учители се стремят да продължат нашите хубави български традиции – изработване на сурвачки и картички, които да бъдат ръчно направени от естествени материали, а не да са купени от магазина“, каза Васко Димов, който е и носител на най-високо звание за Хасково – Почетен гражданин.

Наградите бяха връчени от секретаря на НЧ „Пейо Яворов“ Росица Димова. Тя отбеляза, че конкурсът се разраства с всяка изминала година и в него участват все повече млади творци.

Днес бе открита изложба с най-добрите творби. Беше представен концерт с фолклорни изяви на детските състави при читалището.

Анета Кутелова