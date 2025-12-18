Григор Димитров с уроци и послания за СУ „Васил Левски“ как се става шампион

Открит урок се проведе днес в СУ „Васил Левски“ Хасково. Той бе организиран по програма „Образование за здраве“ на фондация „Григор Димитров“, съвместно с фондация „Заедно в час“ и образователната платформа „Уча.се“.

Иновативният урок бе посветен на личностното развитие, физическото здраве и силата на характера. В него участваха ученици от 5В клас с класен ръководител Галя Ванчева и от 6Г клас с класен ръководител Надя Ангелова. Пред децата бе дискутирана не само темата за спорта, но и за това как човек става шампион в живота. Учениците сами разтълкуваха какво означава да си шампион, за което се изисква да намираш сили да продължиш, дори когато резултатите не идват веднага. Това е онази сила да надмогнеш себе си и да се учиш от грешките си. Тези качества са важни не само за успехи в спорта, но и за успехи в живота.

Всеки от нас има моменти в живота, в които трябва да покаже решителност, дисциплина и устойчивост. Подрастващите изгледаха кратки видеа с послания и съвети на един от най-успешните български спортисти – известният тенисист Григор Димитров, чиято спортна кариера е тръгнала именно от родния му град Хасково. Той и екипът му са разработили серия от уроци, които помагат на децата да се научат как да управляват и да се грижат за здравето си по-добре.

„Балансът между емоционално и физическо здраве подготвя децата за всякакъв вид трудности – в спорта и в живота. Редовните прегледи и ваксини са защита, която осигурява бъдеще без излишни рискове. Децата имат нужда от навременни решения, грижа и посока“, каза в едно от посланията си Григор Димитров.

„Идеята на инициативата е да подкрепи учителския екип да направят ученето по-ангажиращо, интересно и мотивиращо за учениците, за да могат те да развият много важни умения за живота“, каза изпълнителният директор на фондация „Заедно в час“ Траян Траянов.