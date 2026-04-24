Възпоменание в Хасково: 111 години от трагедията, отнела живота на 1.5 милиона арменци

    Арменската общност в Хасково отбеляза 111-ата годишнина от арменския геноцид с възпоменателна церемония в местната църква „Сурп Степаннос“.

    Представители на общността се събраха в храма, за да запалят свещи и да се помолят за душите на 1.5 милиона загинали по време на трагичните събития от 1915 година.

    По традиция присъстващите поднесоха цветя пред каменния кръст (хачкар), разположен в двора на църквата, който е символ на непреходната памет и християнската вяра. Този паметен знак бе поставен преди единадесет години с щедрата подкрепа на семейство Чилингирови (Чевигян) по повод вековния юбилей от събитията.

    Скромното, но емоционално поклонение в Хасково за пореден път напомни за значението на историческата памет и силата на общността, която продължава да пази традициите и да почита своите предци.

     
    Източник: Haskovo.NET

    Съдът в Хасково отложи делото срещу турски шофьор, заловен с марихуана за близо 12 млн.лв.
    преди 1 час
    преди 1 час
