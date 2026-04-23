Ясни са полуфиналистите на турнира по тенис J200 Haskovo

Оспорвани и интригуващи четвъртфинални срещи, част от които с обрати, видяха днес феновете на тениса в Хасково. На кортовете в парк Кенана бяха определени полуфиналистите на сингъл от на международния турнир J200 Haskovo.

При девойките № 1 в схемата Полина Склиар срещна сериозен отпор от петата поставена Анита Ту от САЩ. Украинката загуби първия сет с 3-6, но осъществи обрат и взе следващите две части съответно с 6-2/6-3. На полуфиналите тя ще излезе срещу китайката Генг. В другия полуфинал ще играят Юлия Буцулей от Румъния и българката Валерия Гърневска.

При юношите след обрат от турнира на сингъл бе изхвурлен водачът в схемата Кирил Филаретов. Руснакът поведе на Макси Караскоса Диаз от Испания след убедителното 6-0 в първия сет. Диаз обаче явно не се бе предал и стигна до успеха след обрат. Испанецът взе следващите два сета с 6-3/6-3. В спор за място на финала Диаз ще излезе срещу поляка и четвърти поставен Ян Саджик, който победи с 6-2/6-4 руснака Егор Шербаков. В другия полуфинал един срещу друг утре ще излязат Елдад Гонзалез от Испания и американецът Агаси Рушер.