Жена обра клиентка в хасковска аптека

Трима души за задържани за кражби в Хасковска област, съобщиха от полицията.

32-годишна е арестувана в Хасково. Това е станало на 4 май след сигнал от пазаруваща в аптека жена. Тя съобщила, че е откраднато портмонето ѝ, в което имало 115 евро. В хода на работата, полицаите са установили жената, позната им с подобните си прояви, родом от пловдивското село Чешнегирово. Тя признала за стореното от нея и върнала откраднатата сума.

В Димитровград също е заловен млад мъж за кражба от търговски обект. 21-годишен задигнал телефон, блутут колонка и слушалки.

В РУ Свиленград е заведено досъдебно производство, затова че 26-годишен от града откраднал от магазин пари и детски играчки на обща стойност 101 евро.