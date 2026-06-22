От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

32 °C

Двама са заловени за кражби на велосипеди в Хасково и Димитровград

Двама мъже са заловени за кражби на велосипеди в Хасково и Димитровград, съобщиха от полицията.

Мъж от Хасково е задържан за кражба в родния си град. Това е станало след сигнал на 18 юни от мъж, който заявил откраднат велосипед, оставен пред входната врата на апартамент на улица „Георги Кирков“. В хода на работата полицаите са установили 38-годишния извършител, който признал за стореното и върнал откраднатата вещ с протокол.

Също за кражба на колело е заловен 19-годишен от Крумовград. То било паркирано във входа на блок на булевард „България“ в Димитровград, където живеел собственика му. Младежът, познайник на полицията, е признал за стореното и върнал откраднатото возило.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Адреналин, прецизност и контрол - ПГТАТ „Н. Й. Вапцаров“ организира състезание за майсторско управление на автомобил
Адреналин, прецизност и контрол - ПГТАТ „Н. Й. Вапцаров“ организира състезание за майсторско управление на автомобил
преди 30 минути
Прекъсване на водоподаването в населени места в Хасковско заради аварии, ремонти и нов електропровод
Прекъсване на водоподаването в населени места в Хасковско заради аварии, ремонти и нов електропровод
преди 1 час
Шофьор кара пиян и дрогиран в насрещното на АМ „Марица“, друг наду дрегера до 3,78 промила в Хасково
Шофьор кара пиян и дрогиран в насрещното на АМ „Марица“, друг наду дрегера до 3,78 промила в Хасково
преди 1 час
Акция срещу гонки и шумни коли в Хасковско – 259 нарушения за уикенда
Акция срещу гонки и шумни коли в Хасковско – 259 нарушения за уикенда
преди 1 час
Моторист и две пешеходки пострадаха при катастрофи, едната е с опасност за живота
Моторист и две пешеходки пострадаха при катастрофи, едната е с опасност за живота
преди 1 час
Слънчево време и летни стойности в понеделник
Слънчево време и летни стойности в понеделник
преди 3 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Sweet Home Alabama

Случаен виц

Акция срещу гонки и шумни коли в Хасковско – 259 нарушения за уикенда
Шофьор кара пиян и дрогиран в насрещното на АМ „Марица“, друг наду дрегера до 3,78 промила в Хасково

Ако днес преподаваме така, както сме преподавали вчера, ние ограбваме нашите деца за утре. - Джон Дюи

Последни обяви

Случайна рецепта

Пияна кокошка
Пияна кокошка

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.