Двама са заловени за кражби на велосипеди в Хасково и Димитровград

Двама мъже са заловени за кражби на велосипеди в Хасково и Димитровград, съобщиха от полицията.

Мъж от Хасково е задържан за кражба в родния си град. Това е станало след сигнал на 18 юни от мъж, който заявил откраднат велосипед, оставен пред входната врата на апартамент на улица „Георги Кирков“. В хода на работата полицаите са установили 38-годишния извършител, който признал за стореното и върнал откраднатата вещ с протокол.

Също за кражба на колело е заловен 19-годишен от Крумовград. То било паркирано във входа на блок на булевард „България“ в Димитровград, където живеел собственика му. Младежът, познайник на полицията, е признал за стореното и върнал откраднатото возило.