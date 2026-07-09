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Деца на 7 и 13 г. откраднаха продукти от магазин в Хасково, 16-годишен задигна велосипед

Двама мъже и трима непълнолетни са установени през денонощието за кражби в Хасково, съобщиха от полицията.

Момчета на 13 г. и 7 г. са признали за кражба на продукти от магазин на улица „Брегалница“. Настойникът на по-голямото момче е заплатило откраднатото.

16-годишен също е разкрил как е откраднал велосипед от вход в жк „Орфей“. Той е предал колелото с протокол на полицаите.

Четвъртият доведен в управлението е на 18 г., който разказал как задигнал монети на стойност 150-200 евро, след като разбил монетника на кафе автомат на улица „Беласица“.

Последният с признание за кражбата си е мъж на 29 г. от село Кирково, който откраднал мобилен телефон от свой колега в село Узунджово. Той също е предал откраднатия телефон доброволно.

Източник: Haskovo.NET

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