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Шофьор на камион предложи 40 евро на полицаи, нямал аптечка

Турски водач е задържан при опит да подкупи полицаи, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Вчера в хода на съвместен контрол между пътни полицаи от Харманли и служители на ДАИ е спрян за проверка товарен автомобил „Волво“ с прикачено полуремарке, движещ се в посока от Харманли за Симеоновград. В хода на контрола, 48-годишният водач е поставил в паспорта си 20 евро и извадил от дрехите си още толкова, които подал през кабината на камиона на служителите с цел да осуети действието по служба.

Полицаите – младши инспекторите Даниел Колев и Георги Димитров незабавно са го задържали за срок до 24 часа по образуваното бързо производство. Впоследствие единственото нарушение, което служителите са констатирали, е липса на аптечка.

Източник: Haskovo.NET

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