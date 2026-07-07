Задържаха шестима за кражби на пари от болницата в Хасково, тротинетка и дини

Шестима души са задържани за кражби през изминалото денонощие в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Двама от тях са били в ареста на РУ Хасково за срок до 24 часа. 18-годишен от село Георги Добрево е заловен за това, че в последната седмица на юни няколкократно е разбивал металните каси за жетони за телевизия в две отделения на хасковската болница, откъдето е отмъкнал обща сума от около 230 евро.

Вторият задържан е младеж на 22 г., задигнал оставена на улица „Георги Кирков“ електрическа тротинетка. И двамата са с признания за стореното от тях и върнали откраднатото.

Останалите четирима са пренощували в участъка в Любимец. Мъжете на възраст 27 г., 19 г., 26 г. и 25 г. са заловени след като задигнали земеделска продукция от землището на града. Откраднатите 47 дини са открити в двора на дома на единия от задържаните.