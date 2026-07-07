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Григор Димитров игра нов петсетов мач, но този път преклони глава пред Артър Фери

Григор Димитров изигра поредния си силен мач на Уимбълдън. В осминафинална среща хасковлията се изправи срещу британеца Артър Фери. Получи се страхотен мач с обрати, а в крайна сметка Григор загуби петсетовия сблъсък и отпадна от турнира от Големия шлем. Въпреки това той показа, че на 35 години и след един тежък период с контузии отново може да играе качествен тенис на високо ниво. 

Мачът започна оспорвано. Още в първия сет имаше интрига. Артър Фери успя да поведе след 7-5. Последваха два силни сета за Григор, който осъществи обрат. Българинът изравни след 6-3, след което поведе след 6-4.

В четвъртия сет Димитров поведе, но съперникът му върна пробива и след два поредно взети гейма поведе с 3-2. Последва гейм за Григор Димитров и ново равенство при 3-3. Хасковлията взе и следващия гейм за 4-3. Последваха силни минути за Фери, който изравни, след което и много бързо поведе с 5-4 след гейм на нула. Британецът продължи с добрата си игра и спечели още един гейм, с което изравни сетовете на 2:2. 

Решителната част премина с размяна на геймове. Стигна се до шампионска тайбрек, при който Фери показа по-здрави нерви и спечели сета със 7-6(7). 

Така участието на Григор на Уимбълдън приключи с епична битка пред погледа на Роджър Федерер. 

Източник: Haskovo.NET

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