Григор Димитров стартира с победа на Уимбълдън

Григор Димитров започна с победа участието си на Уимбълдън. В първи кръг хасковлията се наложи над австралийския квалификант Дейн Суини. Димитров спечели срещата с 3:0 сета.

Първата част българският тенисист взе с 7-6(4). Във втората, при 1-2 гейма в полза на Суини, Григор имаше физически проблем. Българинът все пак продължи и спечели сета с 6-3. В третата част се стигна до 5-2 за Димитров, но австралиецът успя да изравни. Григор изигра силно следващите два гейма и спечели сета със 7-5, с което и мача. По този начин българският тенисист се завърна победоносно на Уимбълдън.