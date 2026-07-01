Владимир Тодоров със седмо място на Европейското първенство по джудо

Владимир Тодоров остана на крачка от двубой за бронзов медал на Европейското първенство по джудо за кадети, което се провежда в Испания. В решителния репешаж в кат. до 66 кг. хасковлията записа поражение и завърши на седма позиция. В този двубой Тодоров загуби от чешки джудист, а претенциите на националните треньори за съдийски грешки не бяха уважени. Преди това Владимир записа победи над арменец и испанец. На четвъртфиналите загуби след спорно съдийство от израелец. След което победи молдовски джудист.

От хасковския клуб останаха доволни от представянето на своя възпитаник и коментираха, че той е бил готов за медал, но спорното съдийство го е лишило от класиране в топ 3. За Тодоров предстои участие и на Световно първенство за кадети. Надпреварата е в края на месец август.