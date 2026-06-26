Хасковлия ще участва на Европейското първенство по джудо

Европейското първенство по джудо за кадети стартира в началото на следващата седмица.

Millennium Team European Judo Championships Cadets Gran Canaria 2026 ще продължи до 1 юли.

Най-добрите млади джудисти на Европа ще премерят сили в Гран Канария, Испания. В шампионата ще участват 428 състезатели от 43 държави.

В националния отбор на България е включен хасковлията Владимир Тодоров. Спортист номер едно на Хасково при юношите за 2022 година ще се състезава в категория до 66 кг.

„Пожелаваме успех на Владимир и на целия български национален отбор! Нека покажат смелост, характер и достойно представят България на европейското татами!”, казват от хасковския клуб по джудо.