Владимир Тодоров с републиканска титла, Димитър Димитров с бронз

    Хасковските джудисти записаха нови успехи през сезона. В първия ден от Държавното лично първенство за младежи възпитаниците на местната школа стигнаха до титла и бронзов медал. Владимир Тодоров стана шампион в категория до 66 килограма. Националният състезател спечели златния медал след 5 победи. На финала Владимир се наложи над Щилян Глушков от „Кодокан“ (Пазарджик). 

    Димитър Димитров се класира на трето място. В категория до 73 килограма Димитров спечели бронзов медал след успех в решителната среща срещу състезател на „Биоком“ (Сливен). Утре на татамито в Пазарджик излиза Антон Димитров. Хасковлията ще се сбори в категория до 90 кг. 

    Източник: Haskovo.NET

    Още новини от Спорт

    ОФК „Хасково“ с обрат срещу „Спартак“. Юлий Шекеров герой в последните минути
    ОФК „Хасково“ с обрат срещу „Спартак“. Юлий Шекеров герой в последните минути
    преди 1 час
    Катастрофа в Хасково като по чудо се размина без пострадали
    Катастрофа в Хасково като по чудо се размина без пострадали
    преди 2 часа
    Почетоха паметта на 3-ма граничари, загинали при опазване на държавната граница
    Почетоха паметта на 3-ма граничари, загинали при опазване на държавната граница
    преди 4 часа
    Местим стрелките на часовника към лятно часово време
    Местим стрелките на часовника към лятно часово време
    преди 11 часа
    СТЕМ център откриха в училището в Минерални бани
    СТЕМ център откриха в училището в Минерални бани
    преди 11 часа
    Слънце, облаци и дъжд се редуват в събота
    Слънце, облаци и дъжд се редуват в събота
    преди 11 часа

    Още новини

