Владимир Тодоров с републиканска титла, Димитър Димитров с бронз

Хасковските джудисти записаха нови успехи през сезона. В първия ден от Държавното лично първенство за младежи възпитаниците на местната школа стигнаха до титла и бронзов медал. Владимир Тодоров стана шампион в категория до 66 килограма. Националният състезател спечели златния медал след 5 победи. На финала Владимир се наложи над Щилян Глушков от „Кодокан“ (Пазарджик).

Димитър Димитров се класира на трето място. В категория до 73 килограма Димитров спечели бронзов медал след успех в решителната среща срещу състезател на „Биоком“ (Сливен). Утре на татамито в Пазарджик излиза Антон Димитров. Хасковлията ще се сбори в категория до 90 кг.