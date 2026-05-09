Братята Димитрови с медали на шампионата по джудо за мъже до 23 години

С актив от две отличия приключиха участието си на Държавното първенство за мъже до 23 години хасковските джудисти.

До медалите стигнаха братята Антон и Димитър Димитрови. По-големият от двамата – Антон стана вицешампион в категория до 90 кг. Той записа 4 победи по пътя до финала. В спор за титлата Антон допусна поражение от Мариян Палев от „Кодокан“.

Димитър Димитров се класира трети при 73-килограмовите. Хасковлията победи в двубоя за бронзовия медал съотборника си Васил Василев.

Шампион в категорията стана Иво Димитров от ЦСКА.