След сигнал: ВиК отпуши шахтите по бул. „Илинден“ при подмяната на водопровода

ВиК-Хасково предприе спешни действия по почистване на шахтите от двете страни на булевард „Илинден“, където в момента тече мащабна подмяна на водопроводната мрежа. Използвана е специализирана машина тип „Вома“, с която са профилактирани частично запушени съоръжения, като от водното дружество увериха, че при необходимост почистването ще бъде повторено.

Реакцията на институцията дойде след официален сигнал на хасковлията и общински съветник Красен Ангелов, адресиран до кмета на общината, ВиК и областния управител. В своето предупреждение той алармира, че мащабният проект на стойност над 1,8 млн. лв. може да бъде сериозно компрометиран поради лошото състояние на дъждовната канализация. При изкопните работи бяха разкрити стари тръби — голяма част от които счупени, запушени или напълно пропаднали. Според Ангелов е съществувал риск новите шахти да бъдат свързани към нефункционираща подземна мрежа и засипани, което неизбежно би довело до течове под новия асфалт и пропадане на настилката още при първите по-силни дъждове.

Въпреки първоначалния незадоволителен отговор от страна на водното дружество и временната пауза в работата на строителните екипи, до огледи и реални действия се стигна едва след медийни запитвания. По темата се включи и Община Хасково, откъдето уточниха, че сигналът е обработен още преди дни и институциите са наясно със своите ангажименти. Вчера от местната администрация поясниха, че тяхно задължение е периодичното вертикално почистване на шахтите, докато хоризонталното отпушване е ангажимент на ВиК. От общината бяха категорични, че ако фирмата изпълнител е причинила каквито и да е щети при изпълнението на проекта, те ще бъдат отстранени за нейна сметка, за да се гарантира качеството на основния ремонт по булеварда.