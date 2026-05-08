С нова техника косят тревата в хасковските паркове

    Общинското предприятие „Екопрогрес“ извършва периодична коситба на тревните площи в хасковските паркове, като за целта се използва обновеният машинен парк на дружеството. Репортерска проверка по сигнали за избуяла растителност установи, че в парк „Куба“ до Езиковата гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ активно се работи със специализирана техника. Служители на предприятието използват моторни косачки тип „райдер“ – част от доставените миналата година 6-7 нови машини, които значително улесняват поддръжката на големи терени.

    От „Екопрогрес“ обясниха, че въпреки редовните графици, обилните валежи и влагата през тази година провокират изключително бърз растеж. „Преди седмица косихме същия парк, но заради времето тревата пониква за дни“, коментираха работници на място. Веднага след пълната обработка на площите, терените ще бъдат третирани с препарати срещу кърлежи, за да се гарантира безопасността на гражданите.

    Паралелно с общинските площи, поддръжка се извършва и в парка край булевард „Илинден“. Теренът от около 3 дка се стопанисва от наемателя на местното заведение Севгин Али Мехмед, който е син на почетния гражданин и шампион по борба Али Мехмедов. Предприемачът увери, че редовно коси и почиства района, като до момента е инвестирал близо 70 000 евро в обновяването на обекта. Плановете му включват и мащабно озеленяване на стойност 2000 евро, както и изграждане на модерна детска площадка с обезопасена мека настилка и ограждение, което ще коства още около 3000 евро. Севгин Мехмед уточни, че в момента очаква одобрение за кредит, за да реализира пълното обновяване на парковото пространство, тъй като инвестицията е сериозна, а през летния сезон наемът с външните маси възлиза на близо 500 евро месечно.

    Източник: Haskovo.NET

    След сигнал: ВиК отпуши шахтите по бул. „Илинден" при подмяната на водопровода
    Оставиха в ареста мъжа, задържан с оръжия и наркотици за половин милион евро
    Иззеха 250 метра хрилни мрежи, скрити от бракониери в храсти
    В с. Мандра честваха празника Боже име
    Ремонтират аварии на 4 водопровода в Хасковска област
    Над 32 кг наркотици и боен арсенал са конфискувани при акция в Свиленград
    Пъстърва с гъби
