Антон Димитров донесе втора титла на „Хасково“ от шампионата за младежи

И вторият ден от Държавното лично първенство по джудо за младежи до 21 години бе успешен за хасковската школа. След като вчера Владимир Тодоров спечели титла в категория до 66 кг., а Димитър Димитров се класира на трето място про 73-килограновите, днес по-големият брат на Димитър – Антон Димитров стана шампион. Хасковлията триумфира в категория до 90 кг. На татамито в Пазарджик Антон записа 5 победи. На финала хасковлията надви Радослав Вълков от ЦСКА.

В категория до 60 кг. Иван Иванов остана седми. Той записа три победи в Пазарджик.