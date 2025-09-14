От х:

Джудистите на „Хасково“ с три титли и още седем медала на турнир в Пловдив

    Възпитаниците на хасковския клуб по джудо участваха на международния турнир „Марица Пловдив“. 

    Хасковлии се представиха на добро ниво и стигнаха до три титли и още седем медала в отделните възрасти и категории.

    В групата до 7 години в кат. до 24 кг Ивайло Тодоров завоюва златен медал. Титла спечели и Йоан Батчиев. Той е първи при 22-килограмовите във възраст до 9 години. 

    В първия ден от надпреварата в своите възрасти и категории Пламен Андонов и Димитър Тонев са с втори места, а Катерина Нейчева и Кристиян Петев са с трети позиции. 

    При по-големите победител в категория до 50 кг стана Христо Шулеков. Той е първи в групата до 17 години. Александър Вълканов е трети в същата възраст и категория, както и сребърен медалист при по-малките - до 14 години. Иван Иванов е с второ място в категория до 60 кг във възраст до 17 години. 

    Източник: Haskovo.NET

