„Опустошителите“ спечелиха отборния турнир по спортен бридж в памет на Теню Тенев „Хасково 2025“

    Отборът 146,21 „ОПУСТОШИТЕЛИТЕ“ в състав  Русинов - Гунев - Иванов - Феров - Василев, спечелиха отборния турнир в памет на Теню Тенев Хасково 2025. Победителите водехе почти през цялото време и извоюваха 146,21 точки. Втори на 21,16 точки след първите остана отбор „ДЪБЛИН“ (Манолов - Колев - Иванов - Айранов), а трети са ХАСКОВО 2 (Великов - Шабан - Георгиев - Величков).

    Както вече писахме първи на двойка стана тъндемът с хасковско участие Антонио Коцев-Колю Видев.

    Тридневното състезание се проведе в хотел „Зелена Европа“ в парк „Кенана“ в Хасково и беше част от празничните събития за Празника на Хасково 8 септември.

