Слънчогледи и рози - най-предпочитани за букета за любимия учител на 15 септември

    Часове преди 15-ти септември - първият учебен ден масово се закупуват букети за любимите учители. Десетки ученици и техните родители избират красиви аранжировки не само на пазара в Хасково, но и в магазините за цветя. 
     
    Тази година не се регистрира значително увеличение на цената на букетите. Те започват от 7 лв. и могат да достигнат до 50 лв.  зависимост от броят на цветята, техният вид и това колко пищна е аранжировката. По традиция флористите са подготвили и тематични за първия учебен ден букети. По-рядко се закупуват цветя в сакция за първия учебен ден. 
     
    В знак на уважение към любимия учител учениците предпочитат да подаряват най-вече рози и слънчогледи, посочват още специалисти. 
    По традиция в някои учебни заведения организират традиционната кампания "Подари надежда вместо цвете". Идеята е вместо за цветя децата да дарят парите за различни каузи. 
    Източник: Haskovo.NET

