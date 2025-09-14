Слънчогледи и рози - най-предпочитани за букета за любимия учител на 15 септември

Часове преди 15-ти септември - първият учебен ден масово се закупуват букети за любимите учители. Десетки ученици и техните родители избират красиви аранжировки не само на пазара в Хасково, но и в магазините за цветя.

Тази година не се регистрира значително увеличение на цената на букетите. Те започват от 7 лв. и могат да достигнат до 50 лв. зависимост от броят на цветята, техният вид и това колко пищна е аранжировката. По традиция флористите са подготвили и тематични за първия учебен ден букети. По-рядко се закупуват цветя в сакция за първия учебен ден.

В знак на уважение към любимия учител учениците предпочитат да подаряват най-вече рози и слънчогледи, посочват още специалисти.

По традиция в някои учебни заведения организират традиционната кампания "Подари надежда вместо цвете". Идеята е вместо за цветя децата да дарят парите за различни каузи.