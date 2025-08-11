От х:

Хасковски джудисти с бронзови медали на Балканското първенство

    Два медала завоюваха хасковските джудисти на Балканското първенство за младежи. Възпитаниците на местната школа, които бяха включени в националния отбор, стигнаха до две трети места. 

    На татамито в Одрин бронзов медал спечели Васил Василев. Той се класира на трето място в категория до 66 кг. 

    Съотборникът му Антон Димитров също се класира трети. Хасковлията завоюва бронза в категория до 90 кг.

    И двамата постигнаха по три победи в Турция. 

    Димитър Димитров стартира с успех в категория до 73 кг., но за него последва загуба и остана извън призовата тройка. 

    Източник: Haskovo.NET

