Хасковски джудисти с бронзови медали на Балканското първенство

Два медала завоюваха хасковските джудисти на Балканското първенство за младежи. Възпитаниците на местната школа, които бяха включени в националния отбор, стигнаха до две трети места.

На татамито в Одрин бронзов медал спечели Васил Василев. Той се класира на трето място в категория до 66 кг.

Съотборникът му Антон Димитров също се класира трети. Хасковлията завоюва бронза в категория до 90 кг.

И двамата постигнаха по три победи в Турция.

Димитър Димитров стартира с успех в категория до 73 кг., но за него последва загуба и остана извън призовата тройка.