Хасковските джудисти с отличия от турнир в Сливен

Сливен бе домакин на международния турнир по джудо „Сините камъни“. Надпреварата се проведе в рамките на два дни.

С първи места в своите възрасти и категории са Теодор Караколев, Йоан Батчиев, Тимур Мастън, Борис Нейчев, Екатерина Нейчева и Христо Дяков.

Сребърен медал за „Хасково“ завоюва Йоана Параскова. С бронзови медали участието си завършиха Александър Вълканов, Борислав Топалов и Димитър Даниелов.

В генералното класиране по медали хасковският клуб се нареди на трето място. Първи е сливенският клуб „Хаджи Димитър“. Втората позиция е за друг местен клуб - „Биоком“ (Сливен).

СК „Димитровград“ е на седмо място в комплексното класиране.

В надпреварата участваха 20 клуба, сред които и един от Косово.