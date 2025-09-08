От х:

Хасковските джудисти с отличия от турнир в Сливен

    Сливен бе домакин на международния турнир по джудо „Сините камъни“. Надпреварата се проведе в рамките на два дни. 

    С първи места в своите възрасти и категории са Теодор Караколев, Йоан Батчиев, Тимур Мастън, Борис Нейчев, Екатерина Нейчева и Христо Дяков. 

    Сребърен медал за „Хасково“ завоюва Йоана Параскова. С бронзови медали участието си завършиха Александър Вълканов, Борислав Топалов и Димитър Даниелов.

    В генералното класиране по медали хасковският клуб се нареди на трето място. Първи е сливенският клуб „Хаджи Димитър“. Втората позиция е за друг местен клуб - „Биоком“ (Сливен). 

    СК „Димитровград“ е на седмо място в комплексното класиране. 

    В надпреварата участваха 20 клуба, сред които и един от Косово. 

