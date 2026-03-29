От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

14 °C

Хасковска доминация на шампионата по бадминтон

Изображение 1 от 9
Покажи в галерия

    Хасковските бадминтонисти наложиха сериозна доминация на Републиканския шампионат за юноши и девойки под 15 години. Представителите на местната школа стигнаха до 4 титли и още   3 сребърни медала. Хасковлии играха и в петте финала днес. 

    При юношите на сингъл в хасковски финал Кан Емурла победи Иван Златев с 21-7/21-5.

    В оспорван финал при двойките Емурла и Златев победиха с 2:1 гейма Валери Димитров и Галимир Султанов. Възпитаниците на БК „Хасково“ завоюваха титлата след 21-12/19-21/21-13.

    При девойките на сингъл хасковлийката Дарена Павлова загуби финала от Калина Косева с 14-21/17-21

    Павлова все пак стигна до титла. На двойки Дарена и Мария Вълчева от Севлиево победиха на финала Ивабела Иванова и Калина Косева с 2:1 гейма (21-14/19-21/20-22).

    На смесени двойки титлата отново бе в ръцете на хасковлии. Кан Емурла и Дарена Павлова триумфираха след успех с 2:1 гейма над Иван Златев и Мария Вълчева. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – GRAFA - ЕДИН ПЪТ НА ЕДИН МИЛИОН

    Случаен виц

    Владимир Тодоров с републиканска титла, Димитър Димитров с бронз
    Хасково се присъедини към "Часът на Земята"

    Хубаво е човек да има крайна цел, към която да върви, но важното в крайна сметка си остава пътуването. Урсула Ле Гуин

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Кюфтета с лапад на фурна
    Кюфтета с лапад на фурна

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини