Хасковска доминация на шампионата по бадминтон

Хасковските бадминтонисти наложиха сериозна доминация на Републиканския шампионат за юноши и девойки под 15 години. Представителите на местната школа стигнаха до 4 титли и още 3 сребърни медала. Хасковлии играха и в петте финала днес.

При юношите на сингъл в хасковски финал Кан Емурла победи Иван Златев с 21-7/21-5.

В оспорван финал при двойките Емурла и Златев победиха с 2:1 гейма Валери Димитров и Галимир Султанов. Възпитаниците на БК „Хасково“ завоюваха титлата след 21-12/19-21/21-13.

При девойките на сингъл хасковлийката Дарена Павлова загуби финала от Калина Косева с 14-21/17-21.

Павлова все пак стигна до титла. На двойки Дарена и Мария Вълчева от Севлиево победиха на финала Ивабела Иванова и Калина Косева с 2:1 гейма (21-14/19-21/20-22).

На смесени двойки титлата отново бе в ръцете на хасковлии. Кан Емурла и Дарена Павлова триумфираха след успех с 2:1 гейма над Иван Златев и Мария Вълчева.