От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

15 °C

118 бадминтонисти участват на Държавния шампионат в Хасково

Покажи в галерия

    Хасково е домакин на Държавното лично първенство по бадминтон за юноши и девойки под 15 години. Шампионатът стартира днес. В рамките на три дни на кортовете в спортен комплекс „Спартак“ ще излязат 118 състезатели. В Хасково пристигнаха представители на най-добрите школи в страната, сред които са тези от Русе, Стара Загора, Пазарджик , Първомай, Севлиево. Разбира се участват и местни бадминтонисти.

    Домакините от БК „Хасково“ са представени от деветима спортисти. При девойките участват Дарена Павлова, Николета Даскалова, Ева Найденова и Николета Проданова. При юношите отборът включва Иван Златев, Кан Емурла, Самуил Ценов, Владимир Дуков и Теодор Мирчонов.

    Пресиана Янева и Радослав Бойдев са представителите на другия хасковски клуб „Ракет“.

    В първия ден от шампионата се играят срещите до 1/16-финалите, включително. Утре програмата продължава с 1/8-финалите и 1/4-финалите. За неделя са оставени 1/2-финалите и финалите.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    2 г. затвор за Бъбрека за наркотици, добавиха и предходна присъда
    2 г. затвор за Бъбрека за наркотици, добавиха и предходна присъда
    преди 4 минути
    „Хасково“ приема „Видабаскет“ в баскетболното дерби на „А“ група
    „Хасково“ приема „Видабаскет“ в баскетболното дерби на „А“ група
    преди 1 час
    Открити са стотици тонове месо със сменени етикети
    Открити са стотици тонове месо със сменени етикети
    преди 2 часа
    Мрежа от еднопосочни участъци в центъра и нови кръгови ще облекчават трафика в Хасково
    Мрежа от еднопосочни участъци в центъра и нови кръгови ще облекчават трафика в Хасково
    преди 3 часа
    Задържаха двама за ден за купуване на гласове в Хасковско, единият държал дрога и му отнеха книжката
    Задържаха двама за ден за купуване на гласове в Хасковско, единият държал дрога и му отнеха книжката
    преди 4 часа
    Две издирвани коли са открити в Свиленград
    Две издирвани коли са открити в Свиленград
    преди 4 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Deep Purple - Portable Door

    Случаен виц

    Авиосъбор за радиоуправляеми модели през уикенда на летище „Узунджово“
    Хасково ще отбележи "PURPLE DAY" - Ден за информираност за епилепсията

    Нашият страх - това е източникът на храбростта за нашите врагове. - Томас Ман

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Салата Сиена
    Салата Сиена

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини