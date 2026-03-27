118 бадминтонисти участват на Държавния шампионат в Хасково

Хасково е домакин на Държавното лично първенство по бадминтон за юноши и девойки под 15 години. Шампионатът стартира днес. В рамките на три дни на кортовете в спортен комплекс „Спартак“ ще излязат 118 състезатели. В Хасково пристигнаха представители на най-добрите школи в страната, сред които са тези от Русе, Стара Загора, Пазарджик , Първомай, Севлиево. Разбира се участват и местни бадминтонисти.

Домакините от БК „Хасково“ са представени от деветима спортисти. При девойките участват Дарена Павлова, Николета Даскалова, Ева Найденова и Николета Проданова. При юношите отборът включва Иван Златев, Кан Емурла, Самуил Ценов, Владимир Дуков и Теодор Мирчонов.

Пресиана Янева и Радослав Бойдев са представителите на другия хасковски клуб „Ракет“.

В първия ден от шампионата се играят срещите до 1/16-финалите, включително. Утре програмата продължава с 1/8-финалите и 1/4-финалите. За неделя са оставени 1/2-финалите и финалите.