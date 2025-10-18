От х:

Календар

Хасково е домакин на кръг от националната верига по бадминтон

    Хасково е домакин на състезание от националната верига по бадминтон „Млади таланти“. Надпреварата е за юноши и девойки под 15 г., момчета и момичета под 13 и 11 г. 

    Състезанието е в зала „Пюзант Касабян“ в спортен комплекс „Спартак“.

    Двубоите на кортовете днес ще продължат до вечерта. Първият ден е предвиден за участниците до 11 и до 15-годишна възраст. За утре е предвидено състезанието при 13-годишните бадминтонисти.

    Участват близо 100 състезатели от 14 клуба от София, Пазарджик, Димитровград, Първомай, Севлиево, Русе, Стара Загора, Хасково.

