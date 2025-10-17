От х:

Ученици от 4 училища гостуваха в Деня на отворените врати в Административен съд – Хасково

    „Ден на отворените врати“ се проведе днес в Административен съд – Хасково, съобщиха от Темида.

    Специални гости на съда бяха ученици от Природо-математическа гимназия „Акад. Боян Петканчин“, Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ и Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“, придружени от свои преподаватели.

    В началото младежите бяха приветствани от председателя Василка Желева, която им разказа накратко за историята на съда и за основните му функции като орган на съдебната власт. След това гостите имаха възможност да се запознаят отблизо с работата на съдиите и съдебните служители. Посетени бяха службите Регистратура и Съдебно деловодство, както и кабинет на съдия.

    В рамките на инициативата се проведе и куиз на тема „Аз познавам правото“. В това своеобразно състезание с информационно-обучителен характер взеха участие 24 ученици, разпределени в 4 отбора. След оспорвана надпревара първото място в състезанието зае отборът на Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“. На победителя беше връчен плакет и специална награда – ваучер за ескейп стая. Останалите отбори също получиха награди за участие в надпреварата.

    Провеждането на „Ден на отворените врати“ в Административен съд – Хасково е насочено към популяризиране дейността на съда, с цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, както и за изграждане на доверие в дейността на съда.

    Източник: Haskovo.NET

