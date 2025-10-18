От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

15 °C

Хасковлия: Умрял лебед смущава посетителите в Зоопарка

Изображение 1 от 3
Покажи в галерия

    Умрял лебед смущава посетителите в Зоопарка в Хасково, сигнализира читател на Haskovo.net. Мъртвото животно се намира в пространството с пернатите в началото на Зоопарка, но се вижда от външната страна – от посетителите.

    Около 14:30 часа днес мъж е заснел мъртвото животно, което престоявало в езерото, в което има малко вода.

    Бдителният гражданин коментира, че не е ясна причината за смъртта на животното. Той обаче допълни, че според него е добре езерото да се напълни с още вода, тъй като тя не е достатъчна, за да може лебедите да плуват в нея. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Внимание за фишинг измами от името на НЗОК
    Внимание за фишинг измами от името на НЗОК
    преди 37 минути
    Хасково е домакин на кръг от националната верига по бадминтон
    Хасково е домакин на кръг от националната верига по бадминтон
    преди 5 часа
    „Хасково“ посреща „Левски“ за четвърта победа в първенството
    „Хасково“ посреща „Левски“ за четвърта победа в първенството
    преди 6 часа
    Софийската филхармония гостува в Хасково
    Софийската филхармония гостува в Хасково
    преди 6 часа
    Черногорово избира кмет на втори тур
    Черногорово избира кмет на втори тур
    преди 8 часа
    Професия „регистратор“ за КАТ-Хасково и затворените очи на контролните институции
    Професия „регистратор“ за КАТ-Хасково и затворените очи на контролните институции
    преди 8 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Venci Venc' - Слънчогледи

    Случаен виц

    Ученици от 4 училища гостуваха в Деня на отворените врати в Административен съд – Хасково
    Софийската филхармония гостува в Хасково

    Винаги си избирай по-голям враг. По-лесно се улучва. - Тери Пратчет

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Спагети с кайма и царевица на фурна
    Спагети с кайма и царевица на фурна

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини