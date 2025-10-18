Хасковлия: Умрял лебед смущава посетителите в Зоопарка

Умрял лебед смущава посетителите в Зоопарка в Хасково, сигнализира читател на Haskovo.net. Мъртвото животно се намира в пространството с пернатите в началото на Зоопарка, но се вижда от външната страна – от посетителите.

Около 14:30 часа днес мъж е заснел мъртвото животно, което престоявало в езерото, в което има малко вода.

Бдителният гражданин коментира, че не е ясна причината за смъртта на животното. Той обаче допълни, че според него е добре езерото да се напълни с още вода, тъй като тя не е достатъчна, за да може лебедите да плуват в нея.