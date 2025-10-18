От х:

Софийската филхармония гостува в Хасково

Продължава юбилейната програма на Музикалните дни „Проф. Недялка Симеонова“.

Симфониета Враца и Камерен оркестър Хасково със солист цигулка- Стоимен Пеев и диригент- Цанислав Петков впечатлиха публиката в петък вечер с изпълнения на Хачатурян и Равел.

Тази вечер празниците на класическата музика в Хасково представят Софийска филхармония.

Честта да дирижира първия оркестър на България е на маестро Цанислав Петков, а виртуозните музиканти ще претворят заедно с великолепния цигулар Марио Хосен „Четирите годишни времена“ на Антонио Вивалди и „Годишните времена на Буенос Айрес“ на Астор Пиацола.

Марио Хосен е солист от международна репутация, който концертира и преподава в България и чужбина. Самият той се определя като „гражданин на света“.

 „С Марио Хосен имахме доста разговори и се опитвахме да намерим удобно време да дойде да солира на нашия състав. Няколко години се опитваме да намерим такова време и да намерим такава възможност и се оказа, че тази най-добра възможност да представим маестро Марио Хосен в Хасково идва с неговото гостуване с националният оркестър -Софийската филхармония“, развълнуван сподели маестро Цанислав Петков.

Концертът е на сцената на ОНЧ „Заря- 1858“ от 19,00 часа. 

Входът е свободен.

Източник: Haskovo.NET

