Наградиха най-добрите млади цигулари в конкурса „Проф. Недялка Симеонова“ 2025

    Приключи Международният конкурс за цигулари „Проф. Недялка Симеонова“ 2025.

    В тазгодишното издание участваха 14 цигулари.

    На официална церемония в ОНЧ „Заря-1858“ бяха наградени младите виртуози отличили се със своето изпълнение.

    Жури с председател проф. Гинка Гичкова определи победителите в отделните възрастови групи.

    Първа възрастово група

    Първа награда - Апостол Атанасов

    Втора награда - Александър Димитров

    Втора възрастово група

    Първа награда – Симеон Стойчев

    Втора награда – Косара Александрова

    Трета награда – Димана Панчева

    Диплом за добро представяне – Кирил -Йосеф Бенвенисти

    Трета възрастово група         

    Първа награда – Антон Георгиев

    Втора награда – Марияна Стоева

    Трета награда – Дороти Данкина

    Трета награда – Дара Павлова

    Диплом за добро представяне Александър Цветанов

    Четвърта възрастово група

    Първа награда ЛАУРЕАТ – Не се присъжда

    Втора награда – Анастасия Михова

    По повод 50-ото юбилейно издание на Музикалните дни посветени на Недялка Симеонова Община Хасково реши да присъди допълнителни награди на трима от участниците. Апостол Атанасов, Симеон Стойчев и Антон Георгиев имат честта да бъдат солисти на Камерен оркестър при Община Хасково през 2026 година.

    Наградените участници изнесоха галаконцерт, а тази вечер от 19 часа е и финалният концерт от Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“. На сцената ще излязат Камерен ансамбъл „Софийски солисти“. Входът е свободен.

    Източник: Haskovo.NET

