Наградиха най-добрите млади цигулари в конкурса „Проф. Недялка Симеонова“ 2025

Приключи Международният конкурс за цигулари „Проф. Недялка Симеонова“ 2025.

В тазгодишното издание участваха 14 цигулари.

На официална церемония в ОНЧ „Заря-1858“ бяха наградени младите виртуози отличили се със своето изпълнение.

Жури с председател проф. Гинка Гичкова определи победителите в отделните възрастови групи.

Първа възрастово група

Първа награда - Апостол Атанасов

Втора награда - Александър Димитров

Втора възрастово група

Първа награда – Симеон Стойчев

Втора награда – Косара Александрова

Трета награда – Димана Панчева

Диплом за добро представяне – Кирил -Йосеф Бенвенисти

Трета възрастово група

Първа награда – Антон Георгиев

Втора награда – Марияна Стоева

Трета награда – Дороти Данкина

Трета награда – Дара Павлова

Диплом за добро представяне Александър Цветанов

Четвърта възрастово група

Първа награда ЛАУРЕАТ – Не се присъжда

Втора награда – Анастасия Михова

По повод 50-ото юбилейно издание на Музикалните дни посветени на Недялка Симеонова Община Хасково реши да присъди допълнителни награди на трима от участниците. Апостол Атанасов, Симеон Стойчев и Антон Георгиев имат честта да бъдат солисти на Камерен оркестър при Община Хасково през 2026 година.

Наградените участници изнесоха галаконцерт, а тази вечер от 19 часа е и финалният концерт от Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“. На сцената ще излязат Камерен ансамбъл „Софийски солисти“. Входът е свободен.