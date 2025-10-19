Наградиха най-добрите млади цигулари в конкурса „Проф. Недялка Симеонова“ 2025

Приключи Международният конкурс за цигулари „Проф. Недялка Симеонова“ 2025.
В тазгодишното издание участваха 14 цигулари.
На официална церемония в ОНЧ „Заря-1858“ бяха наградени младите виртуози отличили се със своето изпълнение.
Жури с председател проф. Гинка Гичкова определи победителите в отделните възрастови групи.
Първа възрастово група
Първа награда - Апостол Атанасов
Втора награда - Александър Димитров
Втора възрастово група
Първа награда – Симеон Стойчев
Втора награда – Косара Александрова
Трета награда – Димана Панчева
Диплом за добро представяне – Кирил -Йосеф Бенвенисти
Трета възрастово група
Първа награда – Антон Георгиев
Втора награда – Марияна Стоева
Трета награда – Дороти Данкина
Трета награда – Дара Павлова
Диплом за добро представяне Александър Цветанов
Четвърта възрастово група
Първа награда ЛАУРЕАТ – Не се присъжда
Втора награда – Анастасия Михова
По повод 50-ото юбилейно издание на Музикалните дни посветени на Недялка Симеонова Община Хасково реши да присъди допълнителни награди на трима от участниците. Апостол Атанасов, Симеон Стойчев и Антон Георгиев имат честта да бъдат солисти на Камерен оркестър при Община Хасково през 2026 година.
Наградените участници изнесоха галаконцерт, а тази вечер от 19 часа е и финалният концерт от Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“. На сцената ще излязат Камерен ансамбъл „Софийски солисти“. Входът е свободен.