13-годишен пострада при катастрофа край Хасково

13-годишно момче пострада при катастрофа край Хасково. Инцидентът стана в късния следобед днес.

Детето е пътувало в лек автомобил „Мерцедес“, който се е движел в посока от село Узунджово към областния град. Отсреща идвал лек автомобил „Фиат Стило“ с кърджалийска регистрация, чийто водач тръгнал да прави ляв завой към пътя за Пловдив, при което последвал почти челен сблъсък между двете коли.

Пострадалото момче от „Мерцедеса“ е откарано в болница, без опасност за живота.

Двамата водачи са тествани за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни. Движението бе временно затруднено. Пътни полицаи регулираха трафика.