От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

15 °C

13-годишен пострада при катастрофа край Хасково

Изображение 1 от 7
Покажи в галерия

    13-годишно момче пострада при катастрофа край Хасково. Инцидентът стана в късния следобед днес.

    Детето е пътувало в лек автомобил „Мерцедес“, който се е движел в посока от село Узунджово към областния град. Отсреща идвал лек автомобил „Фиат Стило“ с кърджалийска регистрация, чийто водач тръгнал да прави ляв завой към пътя за Пловдив, при което последвал почти челен сблъсък между двете коли. 

    Пострадалото момче от „Мерцедеса“ е откарано в болница, без опасност за живота.

    Двамата водачи са тествани за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни. Движението бе временно затруднено. Пътни полицаи регулираха трафика. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Жена и дете бяха откарани в болница след катастрофа в Хасково
    Жена и дете бяха откарани в болница след катастрофа в Хасково
    Новини 30 08 2022
    Новини 30 08 2022
    Кола падна в дере по пътя между Чокманово и Смилян
    Кола падна в дере по пътя между Чокманово и Смилян
    24- годишен младеж катастрофира в кръговото на изхода за Кърджали
    24- годишен младеж катастрофира в кръговото на изхода за Кърджали
    Трима млади мъже загинаха в тежка катастрофа край Неделино
    Трима млади мъже загинаха в тежка катастрофа край Неделино
    Възрастен мъж бе блъснат на пешеходна пътека в Димитровград
    Възрастен мъж бе блъснат на пешеходна пътека в Димитровград
    Трима в болница след катастрофа на пътя за село Конуш
    Трима в болница след катастрофа на пътя за село Конуш
    Полицията погна кметове и Пътно управление за нередности по пътищата
    Полицията погна кметове и Пътно управление за нередности по пътищата
    Шофьор на ТИР загина след като се вряза в дърводелски цех
    Шофьор на ТИР загина след като се вряза в дърводелски цех

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (1)

    • 1
      Ан
      Анадолският Шумахер
      1 0
      18:50, 19 окт 2025
      С регистрация К от Кирджали карат по друг правилник.
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    „Локо“ с минимален успех над ОФК „Хасково“
    „Локо“ с минимален успех над ОФК „Хасково“
    преди 40 минути
    Избирателната активност в Черногорово стигна близо 50 %
    Избирателната активност в Черногорово стигна близо 50 %
    преди 1 час
    13-годишно дете пострада при катастрофа
    13-годишно дете пострада при катастрофа
    преди 1 час
    Наградиха най-добрите млади цигулари в конкурса „Проф. Недялка Симеонова“ 2025
    Наградиха най-добрите млади цигулари в конкурса „Проф. Недялка Симеонова“ 2025
    преди 2 часа
    Частично спират водата в село Конуш заради смяна на водопровод
    Частично спират водата в село Конуш заради смяна на водопровод
    преди 3 часа
    Курбан за здраве след приключване външния ремонт на църквата в Книжовник
    Курбан за здраве след приключване външния ремонт на църквата в Книжовник
    преди 3 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Документални филми – Хилядолетните епископски одежди от Ахридос

    Случаен виц

    Избирателната активност в Черногорово стигна близо 50 %
    Наградиха най-добрите млади цигулари в конкурса „Проф. Недялка Симеонова“ 2025

    Животът е като тромпета в джазовия оркестър - ако не го надуваш, нищо няма да излезе. - Луис Армстронг

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Английски ябълков пай
    Английски ябълков пай

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини