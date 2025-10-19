13-годишно дете пострада при катастрофа

Катастрофа стана на кръговото кръстовище от Хасково/Технополис/ към Узунджово днес в късния следобед.

Водач на лек автомобил „Фиат-Стило“ с кърджалийска регистрация, пътуващ в посока към Узунджово прави ляв завой към пътя за Пловдив и отнемайки предимството на „Мерцедес“ с хасковска регистрация, пътуващ към Хасково го удря почти челно в левия калник.

Пострадало е 13-годишно момче от „Мерцедеса“, което е откарано в болница без опасност за живота.

Двамата водачи са тествани за алкохол и наркотици-пробите са отрицателни.

Движението бе временно затруднено. На мястото на произшествието имаше пътни полицаи за изясняване на случая и регулиране на движението.