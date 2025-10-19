От х:

13-годишно дете пострада при катастрофа

    Катастрофа стана на кръговото кръстовище от Хасково/Технополис/ към Узунджово днес в късния следобед.

    Водач на лек автомобил „Фиат-Стило“ с кърджалийска регистрация, пътуващ в посока към Узунджово прави ляв завой към пътя за Пловдив и отнемайки предимството на „Мерцедес“ с хасковска регистрация, пътуващ към Хасково го удря почти челно в левия калник.

    Пострадало е 13-годишно момче от „Мерцедеса“, което е откарано в болница без опасност за живота.

    Двамата водачи са тествани за алкохол и наркотици-пробите са отрицателни.

    Движението бе временно затруднено. На мястото на произшествието имаше пътни полицаи за изясняване на случая и регулиране на движението.

      17:56, 19 окт 2025
      Освен,че е доста неграмотно написана,статията е и неточна!!!
      Ясно се вижда от снимките,че катастрофата не е на кръговото,а е на пътния възел на пътищата за Пловдив и Узунджово!!!!!
