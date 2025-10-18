От х:

В мач със 7 гола „Димитровград“ загуби от „Раковски“

    В среща от 13-ти кръг на Трета югоизточна лига „Димитровград“ посрещна последния в таблицата „Раковски“. Опашкарското дерби се игра на стадион „Миньор“. 

    Мачът започна добре за домакините, които поведоха с попадение на Христо Христов.  

    Гостите обаче успаха да изравнят, а в края на първото полувреме и да обърнат резултата в своя ползва. През второто полувреме паднаха още четири попадения. Димитър Алексиев изравни, но футболистите на „Раковски“ отново поведоха. За 3:3 се разписа Андреан Стоянов. В крайна сметка гостите отново вкараха и спечелиха с 3:4.  

    По този начин „Раковски“ се отлепи от дъното и вече е предпоследен с 8 точки. „Димитровград“ от своя страна остава с 10 пункта на 17 място., позиция над чертата на изпадащите. 

    Утре от 16:00 часа ОФК „Хасково“ гостува на дубъла на „Локомотив“ (Пловдив). 

    Източник: Haskovo.NET

    Коментари в сайта (1)

    • 1
      То
      Тото Котуньо
      1 0
      18:59, 18 окт 2025
      леле какъв само коефициент изтрещяха тия!!!
      Отговор
