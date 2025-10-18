В мач със 7 гола „Димитровград“ загуби от „Раковски“

В среща от 13-ти кръг на Трета югоизточна лига „Димитровград“ посрещна последния в таблицата „Раковски“. Опашкарското дерби се игра на стадион „Миньор“.

Мачът започна добре за домакините, които поведоха с попадение на Христо Христов.

Гостите обаче успаха да изравнят, а в края на първото полувреме и да обърнат резултата в своя ползва. През второто полувреме паднаха още четири попадения. Димитър Алексиев изравни, но футболистите на „Раковски“ отново поведоха. За 3:3 се разписа Андреан Стоянов. В крайна сметка гостите отново вкараха и спечелиха с 3:4.

По този начин „Раковски“ се отлепи от дъното и вече е предпоследен с 8 точки. „Димитровград“ от своя страна остава с 10 пункта на 17 място., позиция над чертата на изпадащите.

Утре от 16:00 часа ОФК „Хасково“ гостува на дубъла на „Локомотив“ (Пловдив).