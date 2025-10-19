Слънчева неделя с температури между 11 и 18 градуса

Слънчево време ще преобладава днес над Хасковска област, прогнозират метеоролозите.

Небето ще е ясно и спокойно през целия неделен ден.

Ще бъде тихо и сравнително топло за този период на годината. Очакваните максимални температури в региона ще бъдат около 18 градуса.

В началото на новата седмица времето ще бъде слънчево и топло с минимални температури между 7 и 12 градуса, максимални между 18 и 20 градуса. Очаква се затопляне, което да започне от 22 октомври, а за Димитровден синоптиците прогнозират така нареченото „циганско лято“.