От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

13 °C

Слънчева неделя с температури между 11 и 18 градуса

Слънчево време ще преобладава днес над Хасковска област, прогнозират метеоролозите.

Небето ще е ясно и спокойно през целия неделен ден.

Ще бъде тихо и сравнително топло за този период на годината. Очакваните максимални температури в региона ще бъдат около 18 градуса.

В началото на новата седмица времето ще бъде слънчево и топло с минимални температури между 7 и 12 градуса, максимални между 18 и 20 градуса. Очаква се затопляне, което да започне от 22 октомври, а за Димитровден синоптиците прогнозират така нареченото „циганско лято“.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Около 10 % избирателна активност в Черногорово
Около 10 % избирателна активност в Черногорово
преди 13 минути
Дубълът на “Хасково” с нов успех в баскетболната “Б” група
Дубълът на “Хасково” с нов успех в баскетболната “Б” група
преди 14 часа
Клон се отчупи от дърво и падна край паркирани коли в Хасково
Клон се отчупи от дърво и падна край паркирани коли в Хасково
преди 14 часа
8 гола видяха запалянковците на стадион „Младост“
8 гола видяха запалянковците на стадион „Младост“
преди 15 часа
В мач със 7 гола „Димитровград“ загуби от „Раковски“
В мач със 7 гола „Димитровград“ загуби от „Раковски“
преди 15 часа
Хасковлия: Умрял лебед смущава посетителите в Зоопарка
Хасковлия: Умрял лебед смущава посетителите в Зоопарка
преди 18 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
В кадър – "Изоставеният Алибеев конак и с. Нановица"

Случаен виц

В мач със 7 гола „Димитровград“ загуби от „Раковски“
Клон се отчупи от дърво и падна край паркирани коли в Хасково

"Животът е това, което се случва, докато обмисляте други планове." - Джон Ленън

Последни обяви

Случайна рецепта

Макарони с целина и биволско сирене
Макарони с целина и биволско сирене

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини