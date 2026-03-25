Хасково ще отбележи "PURPLE DAY" - Ден за информираност за епилепсията

Община Хасково в партньорство с Асоциацията на родители на деца с
епилепсия ще отбележи 26 март – PURPLE DAY, Ден за информираност за епилепсията. 
 
Епилепсията е едно от най-честите неврологични заболявания, засягащо около 1% от
населението. Приблизително 50 милиона в света и около 70 хиляди души в България
са страдат от епилепсия.
 
Най-често тя се проявява в детска възраст, но може да се появи във всеки етап от живота, включително при възрастни след 70 години. Асоциацията на родители на деца с епилепсия (АРДЕ) е национална неправителствена организация, която от създаването си през 1998г. работи за социалното включване и преодоляване на социалната изолация, достъп до съвременна диагностика и лечение, достъп до образование, до пазара на труда и за преодоляване на стигмата.
 
АРДЕ обединява над 847 семейства от цялата страна и работи за създаване на
приобщаваща среда и устойчиви условия за развитие на хората с епилепсия чрез
информираност и подкрепа. На 26 март 2026 г. /четвъртък/ Община Хасково ще освети в лилаво Камбанарията в парк Ямача в знак на съпричастност със страдащите от епилепсия и в подкрепа на каузата на Асоциацията на родители на деца с епилепсия.
 
 
Източник: Haskovo.NET

