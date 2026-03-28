Хасково се присъедини към "Часът на Земята"

Точно в 20:30 минути бяха изгасени светлините на Монумент „Света Богородица“ и Камбанарията в хасковския парк „Ямача“ . Символите ще останат потънали в тъмнина до 21:30 ч. По този начин Хасково се присъедини към глобалната инициатива „Часът на земята“. Тази година мотото на кампанията, която обединява хората от цялата планета в името на нейното съществуване е „Природата има нужда от нас“.

"Часът на земята "отбелязва и 20 години от началото на най-мащабната природозащитна акция в света.

За това време WWF активно работи за опазването на природата в България, защитавайки реките, горите, дивите животни, от които всички зависим. Затова юбилейната кампания с мото „Природата има нужда от нас“ – напомня, че бъдещето на планетата зависи от действията, които предприемаме днес.

Часът на Земята е символичен момент, който ни приканва да се замислим как всеки от нас може да допринесе за опазването на природата – чрез реални действия, които защитават нашия общ дом. Кампанията започва през 2007 г., когато по инициатива на WWF повече от 2 милиона човека и 2000 компании в Сидни изгасят осветлението си за един час от 20:30 до 21:30, за да покажат, че ги е грижа за природата и климата.

През 2026 година имаме възможност всички заедно да покажем, че ни е грижа за света, в който живеем, като изгасим за час осветлението и да спестим енергия, защото природата има нужда от нас, съобщават от Община Хасково.