1700 хасковски дружества декларираха данъците си от старта на кампанията

Близо 47 500 дружества, почти 1 700 от които от Хасково и областта, подадоха годишните си декларации за облагане с корпоративни данъци от старта на кампанията за обявяване на приходите на юридическите лица – 1 март до момента. До 30 юни 2026 г. те трябва да декларират корпоративен данък /по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Декларациите се подават изцяло онлайн през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с  квалифициран електронен подпис (КЕП).
Срокът за плащане на тези данъци също изтича на 30 юни и може да се направи онлайн чрез виртуалния ПОС терминал на НАП (е-услугата на НАП за плащане с карти), във всяка банка с попълване на платежно нареждане или вносна бележка за издължаване към бюджета или с пощенски запис. 
Физическите лица, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, също подават годишните си данъчни декларации /по чл. 50 ЗДДФЛ/ до 30 юни 2026 г.  
В Портала за е-услуги на НАП е достъпна и електронната предварително попълнена данъчна декларация за облагане на доходите на физически лица. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или КЕП, могат да се възползват от въведената информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения,  граждански договори и хонорари, някои доходи от наем, получени суми от продажби в Интернет, данни за закупен стаж и др. 
Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получи в сайта на приходната агенция, както и на телефона на Информационния център на НАП: 0700 18 700 или 02 9859 6801 на цена, според тарифите на съответния оператор.   
Младите надежди на хасковския хандбал завършиха на първо място в редовния сезон
Антон Димитров донесе втора титла на „Хасково“ от шампионата за младежи
Хасковска доминация на шампионата по бадминтон
780 нови паравана ще пазят честността на вота в Хасковска област
304 души кандидатстваха за компенсациите за гориво в Хасково
Предимно облачно ще бъде времето в неделя
