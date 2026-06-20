Димитровград е домакин на турнир по джудо

Състезатели от 21 клуба от страната участват в поредното издание на турнира по джудо в Димитровград. На трите татамите в рамките на деня ще излязат възпитаници на школи от Хасковска област, както и на други региони. Организатор е Сак по джудо „Димитровград“. Срещите са в спортна зала „Младост“.

Състезанието е във възрастовите групи до 8 и до 12 години, както и за юноши и двойки младша възраст.

За най-добрите са предвидени медали и купи. Трофеи има и за отборните победители. Ще бъдат връчени и награди на най-техничните състезатели.