Европейският шампион Радослав Русев открива Бойна академия в Хасково

Европейският шампион по кудо Радослав Русев ще открие своя Бойна академия в Хасково. Официалното събитие е насрочено за 27 юни от 14:00 часа на ул. „Пирот“ №3. Програмата предвижда отворена тренировка, семинар и изпит за степени по кудо с участието на състезатели от националния отбор на България.

Сред специалните гости на откриването ще бъдат европейски шампиони и световни медалисти в бойните спортове, професионални бойци, както и президентът на Българската федерация по кудо. Новата академия ще предлага тренировки за различни възрастови групи и нива на подготовка. В програмата са включени занимания по кудо за деца, свободна борба и ММА за тийнейджъри, юноши и възрастни. Предвидени са и индивидуални тренировки по ММА, кудо, борба, кикбокс, граплинг, бразилско жиу-жицу и самоотбрана.

Редовните занимания ще се провеждат по следния график:

Кудо за деца – от 17:00 до 18:00 часа;

Свободна борба за деца – от 18:00 до 19:00 часа;

ММА за тийнейджъри, юноши и мъже – от 19:00 до 20:30 часа.

С откриването на академията Хасково разширява възможностите за развитие на бойните спортове в региона и създава нова база за подготовка на млади състезатели. Входът за официалното откриване на 27 юни е свободен.