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Димитър Димитров е балкански вицешампион

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    Хасковският джудист Димитър Димитров спечели сребрен медал на провеждащото се в Букурещ Балканско първенство за младежи до 21 години. 

    Възпитаникът на СК „Хасково” участва в категория до 73 кг. На финала той трябваше да се изправи срещу сънародника си Кристиян Димитров. Хасковлията обаче не успя да се бори за титлата в Румъния, поради получена травма от полуфиналната среща. По пътя към финала Димитър записа победи срещу представители на Черна гора, Молдова, Гърция и Турция. Всички срещи бяха спечелени с ипон. 

    В същата категория участие взе и друг хасковлия – Димитър Желязков, който отпадна в предварителните кръгове.

    Източник: Haskovo.NET

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