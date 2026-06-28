Димитър Димитров е балкански вицешампион

Хасковският джудист Димитър Димитров спечели сребрен медал на провеждащото се в Букурещ Балканско първенство за младежи до 21 години.

Възпитаникът на СК „Хасково” участва в категория до 73 кг. На финала той трябваше да се изправи срещу сънародника си Кристиян Димитров. Хасковлията обаче не успя да се бори за титлата в Румъния, поради получена травма от полуфиналната среща. По пътя към финала Димитър записа победи срещу представители на Черна гора, Молдова, Гърция и Турция. Всички срещи бяха спечелени с ипон.

В същата категория участие взе и друг хасковлия – Димитър Желязков, който отпадна в предварителните кръгове.