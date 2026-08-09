Антон Димитров с бронзов медал на Европейската купа в Скопие

Антон Димитров спечели бронзов медал на Европейската купа по джудо за младежи до 21 години. Надпреварата се проведе в Северна Македония. На татамито в Скопие хасковлията записа 4 победи.

Жребият отреди Антон да почива в първи кръг. Последва успех над представителя на домакините Никола Петров. На четвъртфиналите хасковлията отстъпи пред Джорджи Якхнин от Германия. В репешажите за бронзовия медал Антон записа 3 поредни победи. Първо спечели двубоя си с Емилиан Мелник от Молдова, след което се налижи и над белгиеца Пиер-Исса Бюле. В спор за третото място в категория до 90 кг. Антон победи Марко Божич от Хърватска.