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Владиката отслужи тържествена литургия в обновявания исторически храм „Св. Архангел Михаил“ в Славяново

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    Историческият храм „Св. Архангел Михаил“ в село Славяново посрещна Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит д-р Киприан, който отслужи тържествена света Литургия. Посещението на архиерея обедини местната общност около една кауза – спасяването и обновлението на един от най-старите православни храмове в региона.

    На святото богослужение присъстваха кметът на Община Харманли Мария Киркова, зам.-кметът Валентина Димулска, областният управител Тодор Иванов, народния представител Надежда Колева, общински съветници, както и кметът на село Славяново Николай Балабанов. Заедно с официалните лица, жители на селото и гости от цялата област изпълниха молитвения дом, за да съпреживеят този вълнуващ момент.

    Празничната служба бе и повод да се отчете успешният ход на мащабните строителни дейности по укрепването и основния ремонт на църквата. Проектът се реализира от Старозагорската света митрополия чрез финансиране по Програмата за развитие на селските райони.

    „Чрез ползотворното сътрудничество между Светия синод, Община Харманли и държавните институции, духовното сърце на село Славяново получава нов живот, гарантиращ съхраняването на богатото ни историческо наследство за поколенията напред“, подчерта пред миряните митрополит д-р Киприан.

    Източник: Haskovo.NET

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